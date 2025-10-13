Hombre aprehendido por intento de robo en el Barrio Andacollo

Se aprehendió a un hombre que intentó robar en un vehículo estacionado en el Barrio Andacollo 1, Sector 2, en Chimbas. El acusado, identificado como Héctor Raúl Robledo, de 29 años, fue detenido por personal del División Comando Radioeléctrico Norte.

Los agentes llegaron al lugar después de recibir una alerta, quien informó sobre un sujeto sospechoso en el interior de un vehículo. Al llegar, los policías encontraron a varias personas forcejeando y aprehendiendo al acusado.

La damnificada de 56 años, manifestó que el acusado había dañado su vehículo, un Renault 11, y había revuelto el interior del mismo. La mujer expresó su deseo de realizar la denuncia correspondiente.

Intervino UFI FLAGRANCIA.