Asisten a familias de distintos departamentos luego del temporal

Desde el sábado 30 de agosto y hasta aproximadamente las 19 horas de este domingo 31, un total de 5103 familias de todos los departamentos fueron asistidas con diferentes elementos desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, tras las persistentes lluvias.

Se entregaron cochones, frazadas, palos, cortes de nylon, módulos alimentarios, entre otros elementos fundamentales para responder a las demandas de las familias damnificadas ante las inclemencias climáticas, inclusive para reforzar la seguridad de sus viviendas. La mayoría de estas familias pudo permanecer en sus casas, sin la necesidad de ser evacuados.

La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.

Es de destacar el trabajo interministerial realizado en estos días, el que fue coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, al que se sumaron autoridades y personal de los ministerios de Salud; Gobierno; Turismo, Cultura y Deporte; Educación; Producción, Trabajo e Innovación, además de la Secretaría de Ambiente para el armado de módulos y carga en camiones y camionetas para distribuir en toda la provincia. Además, desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío.

Según los registros, la asistencia se ha realizado de la siguiente manera:

Capital 220 familias

25 de mayo 509 familias

Albardón. 225 familias

Chimbas. 833 familias

Sarmiento 215 familias

Pocito 379 familias

Caucete. 810 familias

Santa Lucía. 200 familias

Zonda 120 familias

Ullum 220 familias

Rivadavia 183 familias

9 de julio 270 familias

Angaco 150 familias

Rawson 469 familias

San Martín 250 familias

Pueblos originarios (25 de mayo, Sarmiento, Caucete) 50 familias