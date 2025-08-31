El gobernador Orrego dispuso todo el recurso humano y material para asistir a los damnificados por el temporal

EDITOR 31 de agosto de 2025
image

El gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los recursos humanos y materiales del Gobierno provincial se pongan a disposición de las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

El operativo, encabezado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Ambiente, que desde ayer, aportaron personal, móviles y recursos para llegar a los sectores más comprometidos.

La asistencia incluye la entrega de colchones, alimentos, frazadas, palos, nylons y otros elementos de primera necesidad. Los departamentos más afectados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde además se registran familias evacuadas que reciben contención en espacios habilitados.

Orrego subrayó que la prioridad del Gobierno es dar respuesta inmediata a cada sanjuanino damnificado y coordinar con los municipios para acompañar a las familias en este difícil momento.

Más historias

image

El Gobierno de San Juan asiste a las familias afectadas por el temporal con un Operativo Interministerial

EDITOR 31 de agosto de 2025
persona silla de ruedas

Con el Certificado Único de Discapacidad y el DNI podrán viajar las personas con discapacidad

EL REPORTERO 30 de agosto de 2025
Rally Orrego

Santa Lucía vibró con la largada simbólica del Rally Raid Argentina

EL REPORTERO 30 de agosto de 2025