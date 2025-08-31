El Gobierno de San Juan asiste a las familias afectadas por el temporal con un Operativo Interministerial
Más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde ayer. El Gobierno provincial lleva adelante un operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente.
El trabajo interministerial incluye la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.
Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.
El operativo continuará en los próximos días hasta garantizar la asistencia a todos los damnificados.
Este es el detalle, hasta las 15.30 horas, de las familias asistidas los días sábado y domingo en los departamentos:
Capital 180
25 de mayo 203
Albardón 175
Chimbas 553
Sarmiento 200
Pocito 243
Caucete 430
Santa Lucia 200
Zonda 100
Ullum 120
Rivadavia 170
9 de julio 170
Angaco 140
Rawson 415
San Martín 100
De los departamentos Iglesia, Valle Fértil, Jáchal e Iglesia no se han recibido pedidos de ayuda masivo. Han habido casos puntuales resueltos por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.