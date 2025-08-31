El Gobierno de San Juan asiste a las familias afectadas por el temporal con un Operativo Interministerial

Más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde ayer. El Gobierno provincial lleva adelante un operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente.

El trabajo interministerial incluye la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.

Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.

El operativo continuará en los próximos días hasta garantizar la asistencia a todos los damnificados.

Este es el detalle, hasta las 15.30 horas, de las familias asistidas los días sábado y domingo en los departamentos:

Capital 180

25 de mayo 203

Albardón 175

Chimbas 553

Sarmiento 200

Pocito 243

Caucete 430

Santa Lucia 200

Zonda 100

Ullum 120

Rivadavia 170

9 de julio 170

Angaco 140

Rawson 415

San Martín 100

De los departamentos Iglesia, Valle Fértil, Jáchal e Iglesia no se han recibido pedidos de ayuda masivo. Han habido casos puntuales resueltos por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.