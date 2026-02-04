CA7RIEL y Paco Amoroso ganan el GRAMMY por «Papota»

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
Paco amoroso

El dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso ha logrado un hito en la música al ganar el Grammy 2026 por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con su aclamado trabajo ‘PAPOTA‘.

Este triunfo se suma a su histórica victoria en la 26ª edición de los Premios Latin GRAMMYs®, donde se llevaron cinco de las diez nominaciones que obtuvieron, la mayor cantidad para un proyecto argentino en un solo año. Entre los premios recibidos se destacan Mejor Video Musical Versión Corta con ‘#TETAS?‘, Mejor Video Musical Versión Larga con ‘PAPOTA‘, y Mejor Canción Pop con El DÍA DEL AMIGO.

Más historias

Los Nocheros Tapari

Los Nocheros «Como antes»

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
Gloria Trevi

Gloria Trevi

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
Babasonicos

Babasonicos estrena su nuevo disco

EL REPORTERO 21 de enero de 2026