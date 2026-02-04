CA7RIEL y Paco Amoroso ganan el GRAMMY por «Papota»

El dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso ha logrado un hito en la música al ganar el Grammy 2026 por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con su aclamado trabajo ‘PAPOTA‘.

Este triunfo se suma a su histórica victoria en la 26ª edición de los Premios Latin GRAMMYs®, donde se llevaron cinco de las diez nominaciones que obtuvieron, la mayor cantidad para un proyecto argentino en un solo año. Entre los premios recibidos se destacan Mejor Video Musical Versión Corta con ‘#TETAS?‘, Mejor Video Musical Versión Larga con ‘PAPOTA‘, y Mejor Canción Pop con El DÍA DEL AMIGO.