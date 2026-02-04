Día Mundial contra el Cáncer

Se conmemora el 4 de febrero de cada año. Es una fecha dedicada a la concientización de esta enfermedad. La jornada es una gran oportunidad para compartir información y realizar campañas y actividades que ayuden a la prevención y detección temprana, un factor clave según diferentes instituciones de salud.

Es un día dedicado a dar a conocer los factores de riesgo y acercar a las personas a diferentes controles médicos, esenciales para alcanzar un diagnóstico prematuro, lo que puede aumentar las posibilidades de supervivencia en un muchos casos.

En el mundo existen varias efemérides dedicadas a esta enfermedad, como el 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil. Otras fechas importantes son el Día Mundial del Superviviente en Cáncer, el 3 de junio, y el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se lleva a cabo el 24 de septiembre.

¿Por qué se celebra hoy?

Fue durante la Cumbre Mundial Contra el Cáncer, llevada a cabo en París en el año 2000, cuando se propuso crear un día para concientizar acerca de la lucha contra esta enfermedad. La iniciativa contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). Este último organismo es el encargado de crear temáticas anuales para que todos los países participantes puedan aplicar durante esta jornada.

De acuerdo a la OMS, el cáncer es una enfermedad que se produce por una agrupación de células catalogadas como anormales. Estas se desarrollan en el organismo de manera incontrolada, lo que genera la aparición de tumores o que se afecte el funcionamiento de ciertos órganos o tejidos en los que se alojen.

De esta manera, existen diferentes tipos de cáncer, con distintos diagnósticos y niveles de complejidad. Desde hace años se estableció a esta patología como la principal causa de muerte en el mundo, siendo los más frecuentes el cáncer de pulmón, mama, colon, recto y próstata.

Cuál es el lema en 2026

La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) es un organismo clave para esta jornada, que cada año establece una temática para abordar este día. En 2026, el lema es: “Unidos por lo Único”. Esta premisa busca concientizar acerca de la necesidad de adquirir una perspectiva humana y personal a la hora de comprender el cáncer. Se busca orientar el foco hacia las personas que reciben el diagnóstico, desde diferentes ámbitos de la atención oncológica.

La UICC comprende que cada individuo posee sus propias necesidades físicas, psicológicas y sociales, especialmente al momento de enfrentar este tipo de enfermedad. Extender la perspectiva hacia otros ámbitos más allá del clínico, es una manera de dignificar su proceso. Conocer las historias de los pacientes es una herramienta clave para “reducir la carga de la enfermedad, lograr un tratamiento exitoso y llevar una vida mejor con cáncer.”

Esta iniciativa es universal, pero se orienta hacia la singularidad de esta enfermedad. Comprender el cáncer como una experiencia única en cada individuo puede ayudar a prestar una atención más adecuada y una participación integral de diferentes factores como el personal médico, la familia y comunidad.

Fuente: La Nación