Comerciantes de Rivadavia

Les recordamos que los contribuyentes del Régimen General deben presentar la Declaración Jurada de Ingresos 2025 en la Oficina de Industria y Comercio hasta el 28 de febrero, para el cálculo de la tasa de comercio 2026.

Además:

Si cerraste el 2025 sin deudas, tenés 20% de descuento

Podés sumar 10% extra por pronto pago (semestral o anual) hasta el 10 de abril

Los comercios que se inscriban por primera vez cuentan con 6 meses bonificados de tasa de comercio, tanto monotributistas como responsables inscriptos

Seguimos sumando beneficios para quienes apuestan y trabajan en Rivadavia.