Abren las inscripciones a talleres artísticos, recreativos y de estimulación para personas mayores

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
pareja tango

Del 2 al 13 de marzo, los interesados pueden anotarse para participar en las clases gratuitas de tango, folclore, arte, recreación, lectura, entre otras temáticas pensadas para mayores de 60.

A partir de este lunes 2 de marzo y hasta el viernes 13, se realizarán las inscripciones para quienes están interesados en participar en algunas de las propuestas del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Se trata de talleres gratuitos, de diferentes temáticas, para personas mayores de 60 años.

A cargo de personal de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, se podrá aprender, practicar y desarrollar contenidos de Bailoterapia, Folclore, Tango, Arte, Metalúrgica Artística, Club de Lectura y Expresión de Emociones. También Recreación y actividades físicas y Conectando, un espacio de conocimiento compartido sobre los alcances del teléfono celular y su uso óptimo para hacer trámites y gestiones y a la vez evitar engaños. Los talleres son anuales y comenzarán en fecha a definir.

El requisito fundamental para inscribirse es llevar copia del DNI y un certificado médico actualizado, dónde se indique la aptitud para realizar actividades.

Las inscripciones se toman de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en la sede de la Asociación Mutual de Protección Familiar, ubicada en Sarmiento 145 (sur), Capital.

Cada persona puede optar hasta por dos opciones ya que hay cupos limitados, debido a la demanda de concurrentes.

El Programa de Envejecimiento Activo y Saludable fomenta el acompañamiento, la socialización, la autoestima y el estímulo de las personas mayores en esta etapa de la vida.

