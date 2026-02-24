Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 28 de febrero

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
cajero dedo

En esta ocasión, se abonará un monto de $100.000 (cien mil pesos) en concepto de Escolaridad por hijo.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de febrero de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 28 de febrero.

En esta ocasión, junto a los haberes se abonará un monto de $100.000 (cien mil pesos) en concepto de Escolaridad por hijo.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjetas de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo Visa – Extra Cash.

Más historias

pareja tango

Abren las inscripciones a talleres artísticos, recreativos y de estimulación para personas mayores

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
Orrego Hualilan

Orrego recibió a la conducción de Hualilán en una jornada histórica para la minería de San Juan

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
corte riv

¡Atención! Rivadavia

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026