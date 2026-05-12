Cuánta agua deberían tomar los mayores de 60 años para cuidar la salud cerebral y física

Una adecuada hidratación en adultos de más de 60 años es esencial para prevenir el deterioro cognitivo, reducir el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento y mantener la salud general. Investigaciones científicas recientes y expertos coinciden en que consumir menos agua de la recomendada incrementa el riesgo de complicaciones cerebrales y físicas.

El Dr. José Ricardo Jáuregui, ex presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, destacó en diálogo con Infobaeque “el agua es la base de la pirámide nutricional de la persona mayor”.

El médico gerontólogo, experto en longevidad y creador de We Care, explicó que, a medida que envejecemos, el centro cerebral que regula la sensación de sed pierde sensibilidad, lo que provoca que muchas personas mayores no perciban la necesidad de hidratarse hasta que el déficit hídrico es significativo. Este fenómeno fisiológico, sumado a las dificultades propias de la edad y a la presencia de enfermedades o tratamientos médicos, incrementa el riesgo de deshidratación y sus consecuencias.

Baja ingesta de agua, mayor daño cerebral y deterioro cognitivo

De acuerdo con un trabajo desarrollado por un equipo de científicos de Corea del Sur, la cantidad de líquidos ingeridos diariamente influye de manera directa en la acumulación de beta-amiloide en el cerebro. Esta proteína, que se deposita en forma de placas, está relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

El estudio realizado por el KBASE Research Group, llevado a cabo en una cohorte de 287 adultos mayores cognitivamente normales, reveló que quienes consumen menos de 1,2 litros de agua (cinco tazas) por día presentan mayores niveles de depósito de amiloide-β y más daño en la sustancia blanca cerebral, en comparación con quienes mantienen una ingesta superior.

Según el informe, “una baja ingesta diaria de líquidos se asoció significativamente con un mayor nivel de depósito de amiloide-β, especialmente en individuos negativos para apolipoproteína E4”.

El impacto de la hidratación no solo se observa en la acumulación de proteínas, sino también en el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo, según expone otra investigación científica publicada en British Journal of Nutrition.

El artículo apunta que “la deshidratación sostenida incrementa considerablemente las probabilidades de infecciones urinarias, hipertensión y accidente cerebrovascular”, y que tanto la memoria a corto plazo como la atención visual sostenida se ven afectadas negativamente cuando los niveles de hidratación son bajos.

El informe menciona además que “el agua es esencial para la función cerebral, pero su papel en la cognición recién empieza a ser comprendido” y que los +60 constituyen uno de los grupos más vulnerables a la deshidratación, junto con los niños.

Hidratación y genética: impacto en el riesgo de Alzheimer

El estudio surcoreano, al que se refirió Jáuregui, enfatiza que el beneficio de una hidratación adecuada es especialmente claro en los adultos mayores sin predisposición genética para el Alzheimer, es decir, aquellos que no presentan el alelo APOE4. En estos casos, consumir suficiente agua podría actuar como un factor preventivo en la acumulación de amiloide-β, mientras que en quienes sí poseen ese componente genético, el riesgo de la enfermedad parece estar más determinado por el factor hereditario.

Las recomendaciones internacionales coinciden en la necesidad de fomentar el consumo regular de agua en la vejez. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sugiere una ingesta diaria de 2.000 ml para mujeres y 2.500 ml para hombres, cifras ajustables en función de la dieta, el clima y la actividad física.

Jáuregui propone que, para adultos mayores de 70 años, un consumo promedio de 1,8 litros diarios resulta adecuado, descontando el agua contenida en alimentos. “Si toma más, mejor, porque de última va a ser pis. Pero es una forma rápida”, detalló el especialista. Además, advierte que la hidratación debe realizarse a lo largo del día y no concentrarse en un solo momento, para garantizar un aporte constante y evitar el riesgo de déficit hídrico.

Desde el punto de vista fisiológico, la deshidratación afecta múltiples sistemas corporales y genera cambios que pueden impactar en la función cerebral. El estudio británico subraya que la falta de agua desencadena la liberación de hormonas como la vasopresina y la angiotensina II, además de modificar la función de neurotransmisores involucrados en la atención, la memoria y el procesamiento de la información. La deshidratación leve puede manifestarse con síntomas como fatiga, menor estado de alerta, dificultad para concentrarse y tensión, incluso antes de que se observen cambios en el rendimiento cognitivo medido por pruebas neuropsicológicas.

La revisión de British Journal of Nutrition también señala que los estados de ánimo son especialmente sensibles a la hidratación. Reportes de participantes en estudios de intervención muestran que el consumo de agua genera sensaciones de calma y mayor energía, principalmente en quienes ya sentían sed o estaban levemente deshidratados. Este efecto es temporal, pero puede influir en la motivación para realizar tareas cotidianas y en la calidad de vida general.

Fuente: Infobae