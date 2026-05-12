Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

La confirmación de la separación de Wanda Nara yMartín Miguelesllegó de la mano de su abogada y amiga, Ana Rosenfeld, en una entrevista en LAM (América TV). En medio de rumores crecientes y un trasfondo judicial complejo para el empresario, la abogada detalló los motivos de la ruptura y las condiciones que impuso la conductora para mantener distancia.

El final de la pareja se produce cuando Migueles enfrenta una investigación por presuntas maniobras financieras, mientras la propia conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesa un gran momento profesional y se reavivan versiones de celos vinculados a su compañero de filmación, Agustín Bernasconi.

Rosenfeld explicó que Wanda tomó distancia de Migueles en un contexto marcado por la incertidumbre judicial y la exposición pública. Según la abogada, la empresaria “le apuesta” a sus relaciones, pero en este caso priorizó que “se transparente y se sepa verdaderamente cuál es el grado de complicación que puede tener Martín en este momento”. La letrada remarcó que la decisión de separarse está vinculada al deseo de que se esclarezcan las responsabilidades legales: “Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad”.

“Ella habló con Martín y él, por supuesto, le dijo que es absolutamente inocente y que su inocencia la va a mostrar en la Justicia”, señaló. Según Rosenfeld, “el viernes ya está de regreso en la Argentina” y el futuro de la pareja depende en parte de lo que se aclare en el expediente judicial.

La separación de la pareja se produce el mismo día en que Martín Migueles debió declarar en los tribunales de Comodoro Py. El empresario está siendo investigado en una causa por supuestas maniobras con el “rulo cambiario” durante el cepo implementado en el gobierno de Alberto Fernández. En su descargo, Migueles negó haber pagado coimas o haber actuado fuera de la ley y explicó que su rol fue el de intermediario en gestiones de permisos de importación.

Rosenfeld precisó que Wanda consultó a su abogado penalista, Yamil Castro Bianchi, para interiorizarse sobre el caso y conocer el grado de responsabilidad de Migueles. El proceso judicial y la incertidumbre sobre el futuro legal del empresario fueron determinantes en la decisión de Wanda de tomar distancia.

Fuente: Teleshow