Cuatro dependencias de Familia comienzan a atender en un nuevo edificio

A partir del lunes 18 de agosto, las direcciones de Personas con Discapacidad, de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y de Políticas para Personas Mayores funcionan en Santa Lucía. Próximamente, se sumará la de Políticas para la Equidad.

Desde el pasado lunes 18 de agosto, diferentes dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano comenzaron a atender en un nuevo edificio con características de accesibilidad y con comodidad para todo el público que allí asista. La sede funciona que como Anexo ministerial, está ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 (este), en la intersección con Roca, en Santa Lucía, a unos 800 metros aproximadamente de la plaza departamental.

En el nuevo inmueble ya están ubicadas las oficinas de la Dirección de Personas con Discapacidad, también las de la de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y la de Política para Personas Mayores. Próximamente, allí, se mudará la Dirección de Políticas para la Equidad.

La atención en el nuevo inmueble, tanto para las gestiones, la recepción de documentación y las consultas es en horario normal, de 7 a 14 horas.

Para llegar a este lugar, desde el centro estarán disponibles las líneas 302, TEO 3, TEO 2 y la 320 de la Red Tulum. Estos colectivos tienen parada en la puerta de esta dependencia.