Educación llama al personal contratado a presentar factura de agosto

Contratados de Servicios Generales y personal administrativo deben acudir en la fecha establecida por cronograma, según terminación del DNI.

El Ministerio de Educación informa que las personas que poseen Contratos Administrativos de Servicios de Colaboración deberán presentar la factura electrónica correspondiente al mes de agosto de 2025 a su directivo, para que sea firmada y sellada al dorso.

La factura podrá realizarse a partir del día 21 de agosto y deberá ser presentada en el Centro Cívico, según el siguiente cronograma:

Servicios Generales (porteros)

DNI terminado en 0, 1, 2 y 3; el lunes 25 de agosto de 2025 de 8 a 14,30 en Mesa de Entrada 2do Piso Núcleo 1 del Ministerio de Educación.

DNI terminado en 4, 5 y 6; el martes 26 de agosto de 2025 de 8 a 14,30 en Mesa de Entrada 2do Piso Núcleo 1 del Ministerio de Educación.

DNI terminado en 7, 8 y 9; el miércoles 27 de agosto de 2025 de 8 a 14,30 en Mesa de Entrada 2do Piso Núcleo 1 del Ministerio de Educación.

Administrativos

Presentarán la factura en la Oficina de Personal Administrativo con el monto correspondiente a cada contrato, los días 25; 26 y 27 de agosto de 2025 de 7,30 a 12,30.

Departamentos alejados

Las personas contratadas que viven en los departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil deberán llevar la factura para que su director la firme. Se entregarán a sus respectivas unidades de gestión

Para tener en cuenta

Las facturas deberán ser electrónicas y confeccionadas de la siguiente manera:

Factura mes de agosto de 2025

Fecha emisión: 29/08/2025

Periodo facturado: desde 01/08/2025 hasta 31/08/2025

Vencimiento: 30/09/2025

CUIT Gobierno de la Provincia: 30-99901516-2

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Otra

Detalle: Pago de honorarios por Contrato Administrativo de Servicios de Colaboración correspondiente al mes de agosto de 2025.-

Monto a facturar (para porteros): $380.000,00.-

Conformación de factura

Al dorso de la factura (en la parte de atrás) deberá colocar lo siguiente:

“Artículos 6° y 11º Ley Nº 793-A. Cláusula cuarta del contrato administrativo de Servicios de Colaboración”.

San Juan, 29 de agosto de 2025. –

Firma y sello del directivo

Presentación del seguro: constancia de pago del mes de agosto de 2025, (fotocopia legible con datos del asegurado y legalizada en el frente por el directivo). En caso de presentar libre de deuda, el mismo debe tener fecha de agosto de 2025. Sin e