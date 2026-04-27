Desfile de mascotas ¡Llevalos a lucirse!

¿Tu perro tiene el mejor «outfit»? ¿Tu gato es un modelo nato?

¿O quizás tenés una mascota con un talento único? ¡Llevalos a lucirse!

En el Audio, escuchamos a la concejal Noelia Rivero, se refiere al tema.

​ El próximo miércoles 29 te invitamos al Gran Desfile de Mascotas una jornada para disfrutar en familia, celebrar el amor por los animales y compartir una tarde increíble en el corazón de nuestro departamento.

Inscribite completando este formulario: https://forms.gle/6AQUM6v3ZaMVF5WG6

Días y horarios de acreditaciones:

Martes 28 de abril | Casa del Futuro (H. Yrigoyen 2190 Este) | 08:00 a 13:30 hs.

Miércoles 29 de abril | Ex Concejo Deliberante (Al lado de la Comisaría 5°, frente a la Plaza) | 08:00 a 15:30 hs.

​¡Santa Lucía se llena de patas y alegría!