Desfile de mascotas ¡Llevalos a lucirse!

EL REPORTERO 27 de abril de 2026
desfile mascota

¿Tu perro tiene el mejor «outfit»? 🐈 ¿Tu gato es un modelo nato?

🦜¿O quizás tenés una mascota con un talento único? 🙌🏻¡Llevalos a lucirse!

En el Audio, escuchamos a la concejal Noelia Rivero, se refiere al tema.

📆El próximo miércoles 29 te invitamos al ✨Gran Desfile de Mascotas✨ una jornada para disfrutar en familia, celebrar el amor por los animales y compartir una tarde increíble en el corazón de nuestro departamento.

📝 Inscribite completando este formulario: https://forms.gle/6AQUM6v3ZaMVF5WG6

⚠️ Días y horarios de acreditaciones:

🟢Martes 28 de abril | Casa del Futuro (H. Yrigoyen 2190 Este) | 08:00 a 13:30 hs.

🟢Miércoles 29 de abril | Ex Concejo Deliberante (Al lado de la Comisaría 5°, frente a la Plaza) | 08:00 a 15:30 hs.

​¡Santa Lucía se llena de patas y alegría! 🐾🎉

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