¡Clases de apoyo personalizadas en el SEC San Juan!

EL REPORTERO 27 de abril de 2026
clases SEC

Desde la Secretaría de Cultura, acompañamos cada etapa del aprendizaje con propuestas pensadas para vos, en convenio con la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes:

🟢 Quinto y sexto grado

Refuerzo escolar para potenciar aprendizajes y tareas.

🔵 Nivel secundario

Apoyo en todas las materias para que sigas avanzando.

🟠 Nivel universitario

Te ayudamos a comprender, organizarte y aprobar.

💡 Porque aprender juntos es más fácil, te ofrecemos un espacio cercano, flexible y adaptado a tus necesidades.

📲 Consultanos por días y horarios:2644439590 (Cecilia)2644153595 (Sergio)2644174132 (Ezequiel)

Mirna Moral

Conducción

#SEC#SanJuan#Educación#ApoyoEscolar#ClasesParticulares#AprenderJuntos

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