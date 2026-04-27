Mayo con derechos claros para las y los trabajadores
Este mes tenemos dos fechas clave:
1° de mayo – Día del Trabajador
25 de mayo – Revolución de Mayo
Ambos son feriados nacionales inamovibles
Si no trabajás: no te pueden descontar el día
Si trabajás: te corresponde pago doble
Además: tenés derecho a franco compensatorio
¿Tenés dudas o querés hacer una consulta?
Escribinos por WhatsApp: 2645 82-7036 / 2646 60-8762
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio seguimos acompañando y defendiendo tus derechos.