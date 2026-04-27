Mayo con derechos claros para las y los trabajadores

EL REPORTERO 27 de abril de 2026
mayo feriados

Este mes tenemos dos fechas clave:

👉 1° de mayo – Día del Trabajador

👉 25 de mayo – Revolución de Mayo

Ambos son feriados nacionales inamovibles

✔️ Si no trabajás: no te pueden descontar el día

✔️ Si trabajás: te corresponde pago doble

✔️ Además: tenés derecho a franco compensatorio

💬 ¿Tenés dudas o querés hacer una consulta?

Escribinos por WhatsApp: 2645 82-7036 / 2646 60-8762

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio seguimos acompañando y defendiendo tus derechos. ✊

Más historias

psico 2

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

EL REPORTERO 28 de abril de 2026
homo SEC

¡Atención! Homologaron el acuerdo salarial de abril 2026

EL REPORTERO 28 de abril de 2026
festejo 1 mayo

¡Se viene el gran festejo del Día del Trabajador!

EL REPORTERO 27 de abril de 2026