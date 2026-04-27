Mayo con derechos claros para las y los trabajadores

Este mes tenemos dos fechas clave:

1° de mayo – Día del Trabajador

25 de mayo – Revolución de Mayo

Ambos son feriados nacionales inamovibles

Si no trabajás: no te pueden descontar el día

Si trabajás: te corresponde pago doble

Además: tenés derecho a franco compensatorio

¿Tenés dudas o querés hacer una consulta?

Escribinos por WhatsApp: 2645 82-7036 / 2646 60-8762

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio seguimos acompañando y defendiendo tus derechos.