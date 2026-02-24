Destacada actuación internacional de deportista sanmartiniano

EDITOR 24 de febrero de 2026
El ciclista Lisandro Bravo representa al país en Uruguay en la tradicional competencia Rutas de América, consolidando el crecimiento del deporte sanmartiniano a nivel internacional.

Desde el Área de Deportes de la Municipalidad de San Martín expresaron su reconocimiento a Lisandro Bravo, quien se encuentra compitiendo en Uruguay como representante del ciclismo argentino en la reconocida prueba Rutas de América.

A lo largo de las siete etapas de carrera, el deportista mantuvo la malla líder en metas de montaña desde el segundo día hasta la finalización de la competencia, demostrando constancia y un alto nivel competitivo. Además, logró el 2° puesto en la categoría Sub23 y se posicionó dentro del Top 10 de la clasificación general, resultados que reflejan preparación, esfuerzo y compromiso.

El desafío deportivo continúa, ya que el ciclista permanecerá en territorio uruguayo para disputar la tradicional Vuelta del Uruguay, que se desarrollará del 26 de marzo al 4 de abril, llevando nuevamente el nombre de San Martín y del deporte argentino a una competencia de carácter internacional.

Desde el Área de Deportes acompañaron y celebraron este importante logro, destacando el crecimiento de los atletas locales y reafirmando el acompañamiento institucional a quienes representan al departamento en distintos escenarios deportivos.

