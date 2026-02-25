El programa ATP abre las inscripciones a cursos gratuitos de oficios en Capital

Electricidad, plomería, topografía y construcción son algunas de las propuestas que se lanzan en las salas de UOCRA. Las clases comienzan el 2 de marzo y la inscripción es online con cupos limitados.

El Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) anunció la apertura de inscripciones para una nueva serie de cursos de formación profesional que se dictarán en el Departamento Capital, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y de rápida inserción laboral a los vecinos de la provincia.

Las clases se desarrollarán en las aulas de la UOCRA, ubicadas en Avenida Alem 758 Sur, y darán inicio el próximo 2 de marzo de 2026. La oferta educativa incluye talleres intensivos en oficios con alta demanda en el mercado laboral actual.

Los cursos disponibles y sus horarios son los siguientes:

• Electricidad Domiciliaria: dos comisiones, una por la siesta (de 15 a 18 hs) y otra por la tarde (de 18:15 a 21 hs).

• Plomería: en horario de tarde, de 18:15 a 21 hs.

• Auxiliar de Topografía: dos comisiones, ambas en horario de siesta (de 15 a 18 hs y de 18:15 a 21 hs).

• Construcción: en horario de 18 a 21 hs.

Todos los cursos son completamente gratuitos y están diseñados para brindar formación práctica que fortalezca las oportunidades de empleo y autoempleo en la comunidad.

Las personas interesadas deberán inscribirse únicamente a través del sitio web oficial del programa: aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar