Detención y recupero de motocicleta con pedido de secuestro

EL REPORTERO 22 de abril de 2026
moto robada 10

Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia interceptó en calle Caseros y Avenida Libertador a un hombre que circulaba como acompañante en una moto Yamaha 150 cc, que tenía pedido de secuestro por robo.

Al solicitarle la documentación del rodado, el acompañante no pudo acreditar la propiedad. Se consultó el dominio y arrojó que el vehículo había sido sustraído en jurisdicción de Comisaría 24ª.

El hombre fue identificado como Salguero y fue trasladado a sede de Comisaría 2ª por infringir los artículos 113°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del 1° Juzgado de Faltas.

Por directivas del juzgado interviniente, se ordenó que la moto sea trasladada a Comisaría 24ª para ser restituida a su propietario.

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