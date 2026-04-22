Lo sorprendieron intentando robar un inodoro y un lavamanos de un baño en Chimbas: quedó detenido

Un hombre de 29 años fue aprehendido este martes a las 05:40 tras ingresar a una vivienda de Villa Unión con intenciones de robo. El caso quedó caratulado como robo en grado de tentativa y violación de domicilio, de Comisaría 26ª.

Personal policial fue comisionado por el CISEM a calle 25 de Mayo y Justo Olmos por ruidos en el fondo de un domicilio. Al llegar, observaron a un sujeto saliendo de la casa.

El sospechoso intentó fugarse al advertir la presencia policial, pero fue aprehendido a los pocos metros.

El damnificado, de 40 años, relató que escuchó ruidos en el fondo y vio a un hombre escapando tras arrojar unos efectos al piso. Al revisar constató que había intentado sustraer del baño un inodoro y un lavamanos, ejerciendo violencia en los efectos y para ingresar.

Se dio intervención al sistema acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal Mario Quiroga, de UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El aprehendido fue identificado como Ruiz, de 29 años, con domicilio en Loteo API 2, Chimbas.