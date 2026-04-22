Detuvieron en Chimbas a un sujeto que era intensamente buscado

EL REPORTERO 22 de abril de 2026
sujeto buscado

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, detuvo este domingo a un hombre que era buscado desde diciembre de 2025.

El procedimiento se realizó mediante un allanamiento expedido por el Juzgado de Ejecución Penal en un domicilio del Loteo 25 de Mayo. El buscado fue identificado como Cabrera, por el delito de robo agravado.

Tras cumplir con la medida, se consultó al juez de la causa y se dispuso la detención y las medidas legales correspondientes.

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