Lo atraparon cuando intentaba robar bebidas de un camión de Coca-Cola en la Terminal

Un hombre de 31 años fue aprehendido tras intentar sustraer mercadería de un camión de Coca-Cola estacionado en calle Estados Unidos, frente a la Terminal de Ómnibus.

Según informó la División Policía Ciclista, el acusado fue visto por un testigo cuando sacaba del camión packs de Sprite, packs de Fanta y packs de Caramagnolas de Gatorade.

Personal policial fue comisionado por el operador de turno del CISEM, donde se realizó la aprehensión.

Se hizo presente el ayudante fiscal Mauro Carrizo, de UFI Flagrancia, quien inició el procedimiento especial.

El acusado fue identificado como Corzo, de 31 años. El hecho quedó caratulado como hurto en grado de tentativa.