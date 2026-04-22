En horas recuperaron una camioneta sustraída en Capital

En un operativo que duró poco más de 10 horas, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 recuperó una Chevrolet Zafira azul que había sido robada en la madrugada en el departamento Capital.

La investigación comenzó a las 07:00, apenas tomaron conocimiento del ilícito. La unidad especializada desplegó entrevistas y levantó pruebas fílmicas, claves para seguir el rastro del rodado.

Gracias a la celeridad de las tareas, a las 17:20 los efectivos localizaron el vehículo en calle Monseñor Orzali, entre Abrahan Rawson y San Roque, en Rawson.

Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística para realizar las pericias y el levantamiento de huellas. El procedimiento contó con aval de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, que autorizó el secuestro y traslado del automóvil para cumplir con las medidas legales de rigor.