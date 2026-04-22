Quiso vender un celular por Marketplace y se lo robaron con el cuento de “Voy a probarlo adentro”

Un joven de 22 años denunció un hurto ocurrido en la intersección de calles Las Heras y Tumbez, Villa Hipódromo.

El hecho quedó caratulado como actuaciones por delito de hurto, con intervención de UFI Delitos Contra la Propiedad.

El damnificado contó que se dedica a la compra y venta de artículos por Facebook Marketplace. Hace un mes había hecho un trueque con una usuaria bajo el nombre “Brisa Sharon”, a quien le entregó un celular a cambio de dos camperas.

Hoy, la misma usuaria le escribió por Messenger consultándole si tenía un Samsung. El denunciante le ofreció un Samsung A04e por $45.000 y coordinaron encontrarse en Las Heras y Tumbez.

Al llegar, lo esperaba un hombre robusto, de 1,80 m, tez blanca/rojiza y cabello negro corto. Vestía pantalón Adidas negro con líneas blancas, campera Puma negra, gorra gris y zapatillas Adidas grises. El joven lo asoció con la usuaria de Facebook porque en la foto de portada de ella aparecían juntos.

Tras saludarlo, el sujeto pidió revisar el teléfono. Se lo entregaron y dijo “voy adentro a probarlo”. Ingresó a una vivienda de adobe, sin cierre perimetral, ubicada en las inmediaciones y con construcción al fondo del terreno.

Pasada una hora sin que saliera, el denunciante llamó al 911. Se hizo presente personal de Comando Sur.

Con tareas investigativas, los efectivos dieron con otro domicilio donde se hizo entrega voluntaria del celular sustraído: un Samsung A04e negro, sin chip, sin cuenta Gmail, sin vidrio templado y sin funda. El autor sería Álvarez, quien viviría en calle Nazca entre Necochea y Zapiola, lugar donde la policía halló el teléfono. El denunciante acreditó la propiedad del equipo.