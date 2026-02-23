Detenidos por robo agravado en Capital

Dos hombres de 26 y 29 años, identificados como Quevedo y Flores, fueron detenidos en Capital por robo agravado.

El hecho ocurrió cuando la víctima, de 46 años, conductor de la aplicación DIDI, fue citado para llevar un pasajero en Calle Arnobio Sánchez entre Calle Correa y Almirante Brown. Al llegar, fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron con un cuchillo y le sustrajeron un teléfono celular y documentación varia.

La policía, alertada por un testigo, logró aprehender a los sospechosos en el interior de la Cancha de Árbol Verde, donde se secuestró el arma blanca utilizada en el hecho y los objetos sustraídos.

El Ayudante de Fiscal, Dr. Caballero Vidal Agustin, de la UFI Flagrancia, dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. Los detenidos se encuentran a disposición de la justicia.