Aprehendido tras intento de robo en domicilio de Chimbas

Un hombre de 40 años, identificado como Brizuela, fue detenido en Chimbas por hurto en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en calle Tucuman norte, Villa Centenario, cuando la víctima, una mujer de 26 años, sorprendió a Brizuela en el fondo de su domicilio. La víctima se asustó y cerró las puertas de reja, llamando al 911.

Brizuela huyó del lugar, pero fue perseguido por la policía, que lo detuvo en el descampado enfrente de la casa de la víctima. Se secuestró efectos que Brizuela había intentado llevarse.

El Ayudante Fiscal, Dr. Usin Emiliano, de la UFI Flagrancia, se hizo presente en el lugar y ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Brizuela se encuentra detenido y a disposición de la justicia.