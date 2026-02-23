Secuestro de vehículo adulterado en Rawson

La Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan (D-5) continúa intensificando sus operativos para combatir el fraude y la circulación de vehículos con documentación apócrifa.

En el marco de las constantes tareas de investigación y control destinadas a mitigar el delito automotor en la provincia, personal especializado de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 logró recientemente el secuestro de un vehículo de alta gama que presentaba serias irregularidades técnicas y legales.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Calle Gobernador Castro y Calle Vidart, en el departamento de Rawson. Durante la inspección de una camioneta marca Fiat, modelo Toro Volcano de color negro, los efectivos detectaron anomalías.

Tras una revisión exhaustiva, se constató que el vehículo portaba un dominio (patente) apócrifo. Sin embargo, la maniobra delictiva era más profunda: los dígitos del chasis habían sido adulterados, una técnica frecuentemente utilizada por las bandas criminales para ocultar el número real del rodado y dificultar su rastreo en caso de robo. Además, el motor también presentaba adulteraciones en su numeración.

Documentación Falsa y Accionar Judicial: al momento del control, el poseedor del vehículo —un hombre de 52 años con domicilio en el departamento Capital— exhibió una cédula verde aparentemente apócrifa. Según informaron las fuentes policiales, los datos plasmados en dicho documento no coincidían con los registros oficiales del automotor.

Ante esta situación, se procedió de inmediato a labrar un acta de infracción por circular sin la documentación reglamentaria, además del acta de procedimiento correspondiente. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Genérica, que llevará adelante las investigaciones para determinar el origen del vehículo y la responsabilidad de los involucrados.