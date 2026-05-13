Eduardo Carelli presenta: «Marte Impera»

EL REPORTERO 13 de mayo de 2026
marte impera

Este jueves 14, presenta su libro Marte Impera a las 19 hs en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes.

Analiza el salto de la Guerra Fría, las Guerras en Medio Oriente y Malvinas a las guerras híbridas y de 5ª generación: ciberataques, espacio y guerra cognitiva.

Eduardo Carelli es: Profesor y Licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional de San Juan.

Docente Universitario, Historiador e Investigador.

Analista internacional y columnista de medios televisivos, gráficos y radiales.

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