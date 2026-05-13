Marcelo Tinelli: “El último bailando”

La aparición conjunta de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito en redes sociales revitalizó las expectativas en torno al futuro de Bailando, uno de los certámenes televisivos más emblemáticos de la televisión argentina. La vuelta del exitoso certamen tendría su vuelta en 2026, luego de dos años sin pantalla.

La imagen que compartió Marcelo, donde ambos aparecen vestidos de negro y sonrientes, fue acompañada por el mensaje “Vuelve el Bailando”, publicado en la cuenta oficial de Tinelli. Esta declaración generó una ola de entusiasmo y especulaciones tanto entre los seguidores del ciclo como en la industria televisiva, dado que representa el primer indicio concreto sobre una nueva edición tras meses de rumores y silencio mediático por parte del conductor.

La repercusión de la publicación fue inmediata. En cuestión de minutos, la noticia se viralizó y se posicionó entre los temas más comentados en plataformas digitales. Los seguidores de Tinelli y del certamen manifestaron su entusiasmo y comenzaron a especular sobre las posibles novedades en el formato y la composición del jurado para esta nueva edición.

En declaraciones en Storytime (Bondi Live), De Brito ofreció detalles adicionales sobre la charla mantenida con Tinelli acerca del regreso del ciclo que disparó las carreras desde Laurita Fernández, Fede Bal, Noelia Marzol y muchos más.De Brito relató: “Me dijo: ‘Quiero hacer el Bailando final’. Exactamente, me dijo: ‘The Last Dance’. El último Bailando”. Según el periodista, Marcelo ya habría tendría el primer participante confirmado. “Lo quiere hacer a fin de año. Un Bailando cortito. Una despedida. Quiere hacer un gran Bailando. Con el jurado de siempre. Con Polino, con Moria, con Pampita y quien les habla y participantes potentes. Nuevos y viejos”, detalló el periodista.

Fuente: Teleshow