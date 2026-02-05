El Boleto Escolar y Docente Gratuito comenzará a funcionar el 18 de febrero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, pondrá en marcha el beneficio, estableciendo como requisito principal la presentación de la credencial escolar o universitaria para acceder al traslado gratuito, en esta primera etapa.

El Ministerio de Gobierno informa que a partir del 18 de febrero de 2026 comenzará a regir el Boleto Escolar y Docente Gratuito en todo el territorio provincial.

Durante esta primera etapa de implementación, el requisito fundamental para acceder al beneficio será el uso obligatorio de la credencial escolar o universitaria correspondiente al año anterior, la cual deberá ser presentada al momento de viajar.

Asimismo, y tal como se anunció antes de la finalización del ciclo lectivo anterior, será obligatorio el uso de la Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante o docente, ya que el sistema migrará progresivamente al uso exclusivo de tarjetas individuales, permitiendo un mayor control y trazabilidad del beneficio, para mejorar la planificación.

Esta política pública se implementa con el objetivo de acompañar y favorecer a los estudiantes y docentes que forman parte del sistema educativo, garantizando el acceso al transporte público, y al mismo tiempo preservar el derecho de todos los sanjuaninos a contar con un uso responsable y transparente de los recursos del Estado.

Desde el Ministerio de Gobierno se informa además que próximamente se lanzará la segunda etapa de implementación del Boleto Escolar y Docente Gratuito, la cual se llevará adelante mediante el registro de datos personales y escolares a través de un bot y de una página web oficial. Este procedimiento permitirá que los estudiantes y docentes migren de manera progresiva al sistema SUBE, consolidando el nuevo esquema de control y acceso al beneficio.