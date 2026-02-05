San Juan será escenario del Festival Nacional de Jazz 2026

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña la realización de este importante encuentro cultural organizado por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, que propone al jazz como una expresión artística de jerarquía, un espacio de encuentro y una herramienta de intercambio cultural.

El Festival contará con dos jornadas complementarias, una con acceso libre y gratuito y otra con entrada arancelada, ofreciendo al público sanjuanino una experiencia diversa que combina cruces de estilos, trayectorias consolidadas y proyección internacional.

La primera jornada, se realizará en el Chalet Cantoni y estará dedicada al encuentro entre escenas y territorios. Contará con la participación de reconocidos artistas locales como Bad Mojo y Nicolás Bustos Trío, y el cierre a cargo de Pellican Trío, referentes del jazz argentino con amplia trayectoria en Latinoamérica y el mundo. En esta noche inaugural, el Festival también cruzará fronteras para recibir al destacado trompetista chileno Rodrigo Cuturrufo, quien llegará a San Juan junto a su proyecto Cutus Clan, desde Coquimbo, Chile.

El sábado 14 de febrero, en el Teatro del Bicentenario, se vivirá la jornada de cierre con la presentación, por primera vez en la provincia, del Melissa Aldana Quartet. La saxofonista chilena, radicada en Estados Unidos, es una de las figuras más relevantes del jazz contemporáneo a nivel internacional y se destaca por haber sido la primera mujer latina en obtener el primer puesto del prestigioso Concurso Thelonious Monk, consolidando una destacada proyección global desde la escena jazzística de Nueva York.

Como parte de esta función especial, el público podrá disfrutar además de una degustación de vinos, sumando valor a la experiencia cultural.

Las entradas para la jornada del sábado tienen un valor de $30.000 y se encuentran disponibles a través de TuEntrada.com desde el 14 de enero de 2026, y en la boletería del Teatro del Bicentenario a partir del 26 de enero, de lunes a sábado de 9:30 a 14:00 h. Se ofrece una preventa especial con 20% de descuento utilizando el código JAZZ, tanto en boletería como en la plataforma digital.

Con esta nueva edición, el Festival Nacional de Jazz San Juan 2026 reafirma el posicionamiento de la provincia como un punto de referencia para el desarrollo de propuestas culturales de alcance nacional e internacional.