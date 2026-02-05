Orlando Gil Tejada te invita

EL REPORTERO 5 de febrero de 2026
tango 5 de febrero

Orlando Gil Tejada, es un reconocido maestro sanjuanino, eximio músico de diferentes instrumentos.

La música ciudadana este jueves Tejada y Calderón.

No te pierdas este gran ¡espectáculo!

Más historias

Jazz 1

San Juan será escenario del Festival Nacional de Jazz 2026

EL REPORTERO 5 de febrero de 2026
Velazquez

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

EL REPORTERO 5 de febrero de 2026
Clemenso premios

¡Felicitaciones! Mariana Clemensó ganadora del «Carlos de Oro»

EL REPORTERO 3 de febrero de 2026