ESPECTÁCULO Orlando Gil Tejada te invita EL REPORTERO 5 de febrero de 2026 Orlando Gil Tejada, es un reconocido maestro sanjuanino, eximio músico de diferentes instrumentos. La música ciudadana este jueves Tejada y Calderón. No te pierdas este gran ¡espectáculo! Navegación de entradas Anterior: San Juan será escenario del Festival Nacional de Jazz 2026Siguiente: Se firmó un convenio para ejecutar obras clave que optimizarán el riego en Calingasta Más historias ESPECTÁCULO San Juan será escenario del Festival Nacional de Jazz 2026 EL REPORTERO 5 de febrero de 2026 ESPECTÁCULO Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar EL REPORTERO 5 de febrero de 2026 DESTACADO ESPECTÁCULO LOCALES ¡Felicitaciones! Mariana Clemensó ganadora del «Carlos de Oro» EL REPORTERO 3 de febrero de 2026