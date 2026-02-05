Se firmó un convenio para ejecutar obras clave que optimizarán el riego en Calingasta

Las intervenciones permitirán mejorar la eficiencia del sistema de riego, reducir pérdidas de agua y proteger la infraestructura hídrica que utilizan los productores del departamento.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería de San Juan y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, firmó un importante convenio de cooperación con la empresa Glencore Pachón S.A., con el objetivo de avanzar en obras fundamentales para optimizar el sistema de riego del departamento Calingasta y mejorar el uso del recurso hídrico destinado a la producción agrícola.

El acuerdo permitirá la construcción de cuatro obras prioritarias de infraestructura hídrica, específicamente desarenadores, que beneficiarán de manera directa a productores que riegan unas 3.300 hectáreas ubicadas en la zona sur y centro del departamento. Estas intervenciones forman parte de un plan integral para fortalecer la red de riego y garantizar un uso más eficiente y seguro del agua.

Las obras que se ejecutarán en esta primera etapa comprenden:

• Comparto y desarenador en el canal Cano–Castillo–Galdame.

• Desarenador en el canal Cano–Castillo.

• Desarenador y comparto en el canal Cano–Castillo.

• Desarenador y comparto en el canal Cano–Castillo.

Las obras comenzarán durante el mes de marzo y corresponden a las primeras cuatro intervenciones de un total de once que fueron identificadas como necesarias para mejorar el sistema de riego del departamento. En una etapa previa, la empresa realizó los estudios técnicos del sistema, a partir de los cuales se definieron las obras prioritarias y se asumió el compromiso de ejecutar esta primera fase.

Este acuerdo se enmarca en la política de Estado del Gobierno de San Juan, que promueve el trabajo articulado entre el sector público y el privado para impulsar obras estratégicas, fortalecer la producción local y optimizar la gestión de los recursos hídricos, especialmente en zonas productivas clave como Calingasta.

Importancia de estas obras

Calingasta, por sus características geográficas, es un valle cerrado que suele verse afectado por crecientes ante episodios de lluvias intensas. Esta situación impacta de forma directa en los canales de riego, que son ampliamente utilizados por los productores de la zona, generando acumulación de sedimentos, obstrucciones y, en algunos casos, roturas que dificultan la distribución del agua.

En este contexto, la construcción de desarenadores permitirá limpiar el agua que ingresa al sistema de riego, reduciendo la acumulación de material sólido en los canales. Esto no solo agiliza las tareas de limpieza y mantenimiento, sino que también evita pérdidas de agua, mejora la eficiencia del sistema y protege la infraestructura existente, asegurando un abastecimiento más confiable para las producciones agrícolas del departamento.