El gobernador Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York

El gobernador participó en uno de los paneles de las mesas de diálogo organizadas por IDEA en el Consulado Argentino en Nueva York, actividad que marcó el cierre de la agenda de Argentina Week 2026.

El encuentro fue seguido por más de 200 participantes, entre diplomáticos, autoridades, empresarios y financistas de proyectos de distintos países del mundo interesados en invertir en sectores estratégicos.

Orrego disertó en un panel sobre minería junto a los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca. También participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros mandatarios provinciales que formaron parte de Argentina Week y expusieron en distintos paneles sectoriales.

Durante su exposición, el gobernador destacó las ventajas que ofrece San Juan para las inversiones. En ese sentido, señaló que la provincia concentra el mayor monto de inversiones solicitadas en el marco del RIGI y que es considerada la mejor jurisdicción de América Latina para la inversión minera.

Además, remarcó el papel de la minería como motor de la economía provincial, aunque puso especial énfasis en la necesidad de generar empleo, fortalecer a los proveedores locales, sostener la diversidad de la matriz productiva y garantizar un cuidado ambiental estricto.