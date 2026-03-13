Paritaria docente: el Gobierno realizó una nueva propuesta salarial superadora

EDITOR 13 de marzo de 2026
image

La paritaria se reanudará el próximo lunes 16 de marzo a las 14 horas

Este jueves 12 de marzo, el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET concretaron una nueva reunión paritaria. Esta sesión fue presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes.

En esta oportunidad, el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial superadora, que consiste en dos opciones:

Opción 1
Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5% con base del valor índice de diciembre 2025.
Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo.
Otorgar un bono de 120 mil pesos para el mes de marzo pagadero a la fecha 15 de abril de 2026.
Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2% con base del valor índice del mes de marzo 2026.
Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de mayo.
Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3% con base del valor índice del mes de mayo 2026.
Implementar para el mes de junio de 2026 cláusula de revisión en función de la evolución de la economía y situación fiscal de la provincia.

Opción 2
Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5% con base del valor índice de diciembre 2025.
Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de marzo.
Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de abril.
Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2% con base del valor índice del mes de marzo 2026.
Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
Incrementar para junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo de 2026.
Implementar para el mes de junio de 2026 cláusula de revisión en función de la evolución de la economía y situación fiscal de la provincia.

La parte empleadora propone también empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el estudio de los radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Hatchell y Caucete.

Ante esto, el Gobierno convocó a una nueva reunión para el próximo lunes 16 de marzo, a las 14hs.

En la reunión participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales.

Más historias

Orrego IDEA

El gobernador Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York

EL REPORTERO 12 de marzo de 2026
libreria reina

Convocatoria abierta para participar de un nuevo espacio de difusión literario

EL REPORTERO 11 de marzo de 2026
reconocimientos medicos

Reapertura del sistema de licencias médicas online

EL REPORTERO 11 de marzo de 2026