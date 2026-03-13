Paritaria docente: el Gobierno realizó una nueva propuesta salarial superadora

La paritaria se reanudará el próximo lunes 16 de marzo a las 14 horas

Este jueves 12 de marzo, el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET concretaron una nueva reunión paritaria. Esta sesión fue presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes.

En esta oportunidad, el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial superadora, que consiste en dos opciones:

Opción 1

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5% con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Otorgar un bono de 120 mil pesos para el mes de marzo pagadero a la fecha 15 de abril de 2026.

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2% con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de mayo.

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3% con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026 cláusula de revisión en función de la evolución de la economía y situación fiscal de la provincia.

Opción 2

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5% con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de abril.

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2% con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar para junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo de 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026 cláusula de revisión en función de la evolución de la economía y situación fiscal de la provincia.

La parte empleadora propone también empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el estudio de los radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Hatchell y Caucete.

Ante esto, el Gobierno convocó a una nueva reunión para el próximo lunes 16 de marzo, a las 14hs.

En la reunión participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales.