El Gobierno de San Juan relevó daños por granizo en zonas productivas

Autoridades del Ministerio de Producción recorrieron fincas afectadas en el Médano de Oro y Pocito y mantuvieron reuniones con productores para avanzar en la asistencia.

Siguiendo instrucciones expresas del gobernador Marcelo Orrego, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se hicieron presentes en las zonas afectadas por el granizo registrado el viernes pasado.

La recorrida fue encabezada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el director de Contingencia Climática, Alberto Gallardo.

Las autoridades visitaron fincas ubicadas en Médano de Oro y en el departamento Pocito, donde la producción sufrió el impacto de la tormenta con granizo precipitada durante la tarde del viernes.

Desde tempranas horas de la mañana, los funcionarios recorrieron los lugares afectados y mantuvieron reuniones con distintos grupos de productores, con el objetivo de realizar un primer relevamiento de los daños.

Para avanzar en la evaluación definitiva, será necesario ir receptando las denuncias correspondientes que presenten los productores afectados. En ese marco, se analiza la posibilidad de flexibilizar los requisitos vigentes y facilitar el acceso a las ayudas disponibles.

Asimismo, las autoridades provinciales asumieron el compromiso de acercar la gestión de los trámites, articulando acciones con los municipios damnificados.

Además de la recorrida, los funcionarios mantuvieron en Rawson una reunión con productores del departamento y con el intendente Carlos Munisaga, durante la cual se brindó información sobre las distintas opciones de ayuda y se receptaron sugerencias para agilizar los tiempos y plazos para el otorgamiento de la asistencia.