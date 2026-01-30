¡Un verano que deja huella en San Juan!

Hoy junto al gobernador @drmarorrego , festejamos su cumpleaños en las Colonias de Verano 2026, junto a miles de sanjuaninos.

Este año, en las colonias, no solo compartimos juegos y deportes; también aprendimos juntos sobre el valor de las energías renovables. Con la energía solar como protagonista, niños, jóvenes y adultos mayores descubrieron cómo cuidar hoy el San Juan del futuro.

Gracias a cada familia y a cada equipo de trabajo por hacer de esta experiencia un espacio de verdadera inclusión y aprendizaje.

¡Seguimos impulsando oportunidades para todos!