En San Juan se lanzó la Mesa Federal Minera

Se trata de un nuevo espacio de articulación público-privada para impulsar la inversión minera en la Argentina, como sucede con el Cobre y el Litio

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Participaron los gobernadores Marcelo Orrego; Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El Gobierno nacional, junto a los gobernadores y referentes del sector empresario, lanzó este jueves en San Juan la Mesa Federal Minera, una iniciativa orientada a coordinar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para promover y facilitar inversiones en la industria minera.

Durante el encuentro, los participantes destacaron el trabajo del Gobierno en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector. En ese sentido, resaltaron herramientas clave impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares.

Actualmente, el RIGI concentra proyectos mineros por un total de 42.000 millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones por más de 7.188 millones de dólares. A su vez, se estima que, en el marco de la Ley de Glaciares, las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó la Secretaria General, Karina Milei. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Los integrantes de la Mesa también subrayaron la relevancia del ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para atraer inversiones en provincias con fuerte potencial minero e industrias desarrolladas.

El gobernador Orrego señaló que «hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país» en los que «la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica». «Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino», expresó.

En ese contexto, el ministro del Interior afirmó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.

Para el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, “en los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la ley de Glaciares”. “Esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos. Ahora es tiempo de la gente y del empleo. Esos son los objetivos que siguen en este camino de desarrollo de la minería”, resaltó.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Fernando Mayoraz; la diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila; el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera; el senador nacional por Catamarca, Flavio Fama; y la senadora nacional por Salta, Flavia Royón.

Entre los gobernadores participaron Raúl Jalil (Catamarca); Martín Llaryora (Córdoba); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Por el ámbito judicial asistió Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Por el sector empresario asistieron el presidente de Cámara Argentina de Empresas Mineras y de Minera Santa Cruz S.A., Roberto Cacciola; el vicepresidente de CAEM y representante de Glencore Pachón S.A., Martín Pérez de Solay; el vicepresidente de CAEM y representante de Minera del Altiplano S.A., Ignacio Costa; el vicepresidente de CAEM y representante de Argentina Fortescue, Sebastián Delgui; el vicepresidente de CAEM y representante de CEMINCOR, Hernán Soneyro; el vicepresidente de CAEM y representante de GEMERA y Andes Corporación Minera S.A., Michael Meding; la prosecretaria de CAEM y representante de Don Nicolás S.A., Verónica Nohara; el tesorero de CAEM y presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Franco Mignacco; el integrante del Comité Ejecutivo de CAEM y representante de Mansfield Minera S.A., Agustín Frezze; el integrante del Comité Ejecutivo de CAEM, Alfredo Vitaller; el vocal segundo de CAEM y presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Luis Morea; Santiago Dapelo, de CAEM y Fortescue; y Ernesto Cussianovich, de CAEM y Poliarquía.

Finalmente, participaron el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace; y el secretario general de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez.