Orrego y Santilli dialogaron sobre la Boleta Única y la eliminación de las PASO

En el marco de la visita a la provincia de San Juan, el ministro del interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

El ministro y el mandatario conversaron sobre el trabajo conjunto entre Nacion y la provincia y sobre la agenda parlamentaria que propuso debatir el Presidente Javier Milei. En ese sentido, el gobernador se manifestó a favor de la reforma electoral y de la eliminación de las PASO, además de destacar la implementación de la Boleta Única de Papel.

“Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”, remarcó Orrego.

Por otra parte, el ministro del Interior fue declarado Huésped Oficial de la provincia de San Juan por el gobernador Orrego y recibió de parte del mandatario provincial la pluma de Domingo Faustino Sarmiento con la rúbrica del ex presidente y gobernador sanjuanino.