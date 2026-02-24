Escuela de vóley en La Bebida!

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
voley riv

Si te gusta el deporte y tenés ganas de aprender, te esperamos en la Unión Vecinal La Bebida con clases de vóley mixtas y sin cargo desde los 6 años.

📍 Unión Vecinal La Bebida

📆 Lunes y miércoles

🕖 De 19 a 20 hs

¡Los esperamos! 💚

