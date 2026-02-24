Reubicación 2026: sedes habilitadas para estudiantes de Nivel Primario

Las familias que no lograron inscribir a los alumnos en diciembre podrán gestionar la asignación para el ciclo lectivo 2026 los días 26 y 27 de febrero.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, informa a padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en diciembre o que cambiaron de domicilio, que podrán realizar el trámite de reubicación los días 26 y 27 de febrero, en las escuelas sedes designadas en cada zona y departamento.

Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según disponibilidad. La atención será en los siguientes horarios:

Turno mañana: de 8,30 a 12

Turno tarde: de 12,30 a 17

A continuación, el detalle de escuelas sede para la reubicación:

-Zona 1

Escuela Juan Mantovani, Albardón

-Zona 2

Escuela Juan Jufré, Capital

Escuela Alejandro Aguado, Angaco

-Zona 3

Escuela La Capilla, Calingasta

-Zona 4

Escuela Normal Superior General San Martín, Capital

-Zona 5

Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital

-Zonas 6 y 7

Escuela Manuel Antequeda, Caucete

Escuela Mariano Ianelli, Caucete

-Zona 8

Escuela Salvador María del Carril, Chimbas

Escuela Leandro Alem, Chimbas

-Zona 9

Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas

-Zona 10

Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia

-Zona 11

Escuela Antonio Quaranta, Jáchal

-Zona 12

Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal

-Zona 13

Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo

-Zona 14

Escuela Las Hornillas, Pocito

-Zona 15

Escuela Rabindranath Tagore, Pocito

-Zona 16

Escuela Gabriela Mistral-José Hernández, Rawson

-Zona 17

Escuela Mary O’Graham, Rawson

-Zona 18

Escuela Antonio de la Torre, Rawson

-Zona 19

Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía

-Zona 21

Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil

-Zona 22

Escuela Provincia de Mendoza-San Juan de la Frontera, Rivadavia

-Zona 23

Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum

-Zona 24

Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía