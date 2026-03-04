Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y calidad para esta semana
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana
Verduras:
|Productos
|Desde
|Hasta
|PAPA (kg)
|$750
|$1500
|CAMOTE (kg)
|$1000
|$1500
|ZANAHORIA (kg)
|$1000
|$1500
|ZAPALLO TIERNO (kg)
|$500
|$700
|ZAPALLO ANCO (Kg)
|$1000
|$1500
|ZAPALLO INGLÉS (kg)
|$1200
|$1500
|CHOCLO (u)
|$300
|$400
|AJO (cabeza)
|$400
|$600
|ACELGA (u)
|$1200
|$1800
|ESPINACA (u)
|$1700
|$2000
|TOMATE PERITA (kg)
|$500
|$1000
|TOMATE PLATENSE (kg)
|$1000
|$1300
|CEBOLLA (kg)
|$500
|$750
|CEBOLLA DE VERDEO (u)
|$500
|$600
|PIMIENTO (kg)
|$1500
|$2500
|MORRÓN (kg)
|$4000
|$5000
|BERENJENA
|$800
|$1500
|LECHUGA
|$1000
|$1200
|PEPINO (kg)
|$1500
|$2000
|BRÓCOLI (u)
|$1000
|$1500
|REMOLACHA (u)
|$1000
|$1500
|REPOLLO (u)
|$1500
|$2000
|PALTA (kg)
|$7500
|$8000
|CHAUCHA (kg)
|$1500
|$2500
|RÚCULA
|$400
|$600
|ESPÁRRAGOS
|$1000
|$1500
Frutas:
|Productos
|Desde
|Hasta
|BANANA (kg)
|$1500
|$2500
|MANZANA (kg)
|$2000
|$2500
|NARANJA (kg)
|$1500
|$2000
|CIRUELA (kg)
|$2000
|$2500
|MANDARINA (kg)
|$2000
|$2500
|KIWI (kg)
|$8000
|$11.000
|CEREZA
|$12.000
|$13.000
|LIMÓN (u)
|$300
|$500
|PERA (kg)
|$1000
|$2500
|POMELO (kg)
|$1500
|$2000
|FRUTILLA (KG)
|$10.000
|$12.000
|MANGO (u)
|$2500
|$3000
|MELÓN
|$2000
|$2500
|ANANÁ
|$4000
|$4500
|SANDIA
|$500
|$1000
|DAMASCO
|$1500
|$2000
|UVA
|$800
|$1500
Carnes
|Productos
|Desde
|Hasta
|ASADO
|$12.000
|$16.000
|BLANDA
|$15.000
|$19.500
|MOLIDA COMÚN
|$5500
|$6000
|MOLIDA ESPECIAL
|$13.500
|$14.500
|PECETO
|$18.500
|$22.000
|COSTILLA
|$14000
|$14800
|COSTILLA DE CERDO
|$6500
|$7000
|MATAMBRE
|$15.000
|$15.500
|CHORIZO
|$6000
|$6500
|MORCILLA
|$5000
|$6500
|BONDIOLA
|$8000
|$9000
|MOLLEJA
|$22.000
|$23.000
|OSOBUCO
|$9000
|$12.000
|HÍGADO
|$4000
|$6000
|LENGUA
|$9500
|$12.000
|HUEVOS (cartón x 30)
|$4700
|$5000
|POLLO
|$3000
|$4300
|PECHUGA
|$7800
|$8300
|MONDONGO
|$6000
|$7000
|PATA MUSLO
|$3600
|$4200
|MILANESA DE CARNE
|$14.000
|$16.000
|MILANESA DE POLLO
|$4000
|$5000
|BLANDA DE CERDO
|$8000
|$9000
|MILANESA DE CERDO
|$8000
|$8500