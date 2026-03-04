Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y calidad para esta semana

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
verduras frutas bien

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana

Verduras:

ProductosDesdeHasta
PAPA (kg)$750$1500
CAMOTE (kg)$1000$1500
ZANAHORIA (kg)$1000$1500
ZAPALLO TIERNO (kg)$500$700
ZAPALLO ANCO (Kg)$1000$1500
ZAPALLO INGLÉS (kg)$1200$1500
CHOCLO (u)$300$400
AJO (cabeza)$400$600
ACELGA (u)$1200$1800
ESPINACA (u)$1700$2000
TOMATE PERITA (kg)$500$1000
TOMATE PLATENSE (kg)$1000$1300
CEBOLLA (kg)$500$750
CEBOLLA DE VERDEO (u)$500$600
PIMIENTO (kg)$1500$2500
MORRÓN (kg)$4000$5000
BERENJENA$800$1500
LECHUGA$1000$1200
PEPINO (kg)$1500$2000
BRÓCOLI (u)$1000$1500
REMOLACHA (u)$1000$1500
REPOLLO (u)$1500$2000
PALTA (kg)$7500$8000
CHAUCHA (kg)$1500$2500
RÚCULA$400$600
ESPÁRRAGOS $1000$1500

Frutas: 

ProductosDesdeHasta
BANANA (kg)$1500$2500
MANZANA (kg)$2000$2500
NARANJA (kg)$1500$2000
CIRUELA (kg)$2000$2500
MANDARINA (kg)$2000$2500
KIWI (kg)$8000$11.000
CEREZA$12.000$13.000
LIMÓN (u)$300$500
PERA (kg)$1000$2500
POMELO (kg)$1500$2000
FRUTILLA (KG)$10.000$12.000
MANGO (u)$2500$3000
MELÓN$2000$2500
ANANÁ$4000$4500
SANDIA$500$1000
DAMASCO$1500$2000
UVA$800$1500

Carnes

ProductosDesde Hasta
ASADO$12.000$16.000
BLANDA$15.000$19.500
MOLIDA COMÚN$5500$6000
MOLIDA ESPECIAL$13.500$14.500
PECETO$18.500$22.000
COSTILLA$14000$14800
COSTILLA DE CERDO$6500$7000
MATAMBRE$15.000$15.500
CHORIZO$6000$6500
MORCILLA$5000$6500
BONDIOLA$8000$9000
MOLLEJA$22.000$23.000
OSOBUCO$9000$12.000
HÍGADO$4000$6000
LENGUA$9500$12.000
HUEVOS (cartón x 30)$4700$5000
POLLO$3000$4300
PECHUGA$7800$8300
MONDONGO$6000$7000
PATA MUSLO$3600$4200
MILANESA DE CARNE$14.000$16.000
MILANESA DE POLLO$4000$5000
BLANDA DE CERDO$8000$9000
MILANESA DE CERDO$8000$8500

