Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y calidad para esta semana

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana

Verduras:

Productos Desde Hasta PAPA (kg) $750 $1500 CAMOTE (kg) $1000 $1500 ZANAHORIA (kg) $1000 $1500 ZAPALLO TIERNO (kg) $500 $700 ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1500 ZAPALLO INGLÉS (kg) $1200 $1500 CHOCLO (u) $300 $400 AJO (cabeza) $400 $600 ACELGA (u) $1200 $1800 ESPINACA (u) $1700 $2000 TOMATE PERITA (kg) $500 $1000 TOMATE PLATENSE (kg) $1000 $1300 CEBOLLA (kg) $500 $750 CEBOLLA DE VERDEO (u) $500 $600 PIMIENTO (kg) $1500 $2500 MORRÓN (kg) $4000 $5000 BERENJENA $800 $1500 LECHUGA $1000 $1200 PEPINO (kg) $1500 $2000 BRÓCOLI (u) $1000 $1500 REMOLACHA (u) $1000 $1500 REPOLLO (u) $1500 $2000 PALTA (kg) $7500 $8000 CHAUCHA (kg) $1500 $2500 RÚCULA $400 $600 ESPÁRRAGOS $1000 $1500

Frutas:

Productos Desde Hasta BANANA (kg) $1500 $2500 MANZANA (kg) $2000 $2500 NARANJA (kg) $1500 $2000 CIRUELA (kg) $2000 $2500 MANDARINA (kg) $2000 $2500 KIWI (kg) $8000 $11.000 CEREZA $12.000 $13.000 LIMÓN (u) $300 $500 PERA (kg) $1000 $2500 POMELO (kg) $1500 $2000 FRUTILLA (KG) $10.000 $12.000 MANGO (u) $2500 $3000 MELÓN $2000 $2500 ANANÁ $4000 $4500 SANDIA $500 $1000 DAMASCO $1500 $2000 UVA $800 $1500

Carnes

Productos Desde Hasta ASADO $12.000 $16.000 BLANDA $15.000 $19.500 MOLIDA COMÚN $5500 $6000 MOLIDA ESPECIAL $13.500 $14.500 PECETO $18.500 $22.000 COSTILLA $14000 $14800 COSTILLA DE CERDO $6500 $7000 MATAMBRE $15.000 $15.500 CHORIZO $6000 $6500 MORCILLA $5000 $6500 BONDIOLA $8000 $9000 MOLLEJA $22.000 $23.000 OSOBUCO $9000 $12.000 HÍGADO $4000 $6000 LENGUA $9500 $12.000 HUEVOS (cartón x 30) $4700 $5000 POLLO $3000 $4300 PECHUGA $7800 $8300 MONDONGO $6000 $7000 PATA MUSLO $3600 $4200 MILANESA DE CARNE $14.000 $16.000 MILANESA DE POLLO $4000 $5000 BLANDA DE CERDO $8000 $9000 MILANESA DE CERDO $8000 $8500