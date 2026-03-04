Noelia Rivero asumirá la banca en el Concejo Deliberante de Santa Lucía

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
Noelia Rivero 1

La municipalidad de Santa Lucía informa, que conforme al orden establecido por la lista proclamada en las últimas elecciones municipales, la banca en el Concejo Deliberante será ocupada por Noelia Rivero.
La designación se produce luego de que la concejal y vicepresidenta del cuerpo, Analía Vilches, fuera convocada para asumir como Secretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia de San Juan, responsabilidad que ya se encuentra ejerciendo en el ámbito provincial.
En este marco, y respetando lo dispuesto por la normativa electoral vigente, Noelia Rivero —quien se desempeñaba hasta el momento como directora de Cultura de la Municipalidad de Santa Lucía— asumirá el rol de concejal, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento del Concejo Deliberante.

Más historias

consorcio

¡Felicitaciones!

EL REPORTERO 1 de marzo de 2026
Orrego fundame

Carrera Por Amor a la Vida

EL REPORTERO 28 de febrero de 2026
bailando 1

A febrero lo despedimos bailando

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026