Nuevos valores para DNI y Pasaportes
A través del Registro Nacional de las Personas comunicó (Renaper), el Ministerio de Gobierno informó la actualización del cuadro tarifario que regirá para la realización de estos documentos.
El Ministerio de Gobierno informó de la modificación de las tarifas que se impondrán para la confección tanto del Documento Nacional de Identidad (DNI) como para los Pasaportes.
A continuación, se detallan los montos actualizados para DNI:
- Ejemplar DNI Recién Nacido (niños de 0 a 6 meses de edad): sin cargo.
- Primer Ejemplar: $10.000 (diez mil pesos).
- Actualización de 5-8 años: $10.000 (diez mil pesos).
- Actualización de 14 años: $10.000 (diez mil pesos).
- Ejemplar nuevo: $10.000 (diez mil pesos).
Esto incluye: actualizaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, canje de Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica por DNI, otros ejemplares de DNI y adopción.
- Adicional por DNI Exprés: $16.000, total de $26.000 (dieciséis mil pesos, total de veintiséis mil pesos).
Para personas extranjeras:
Primera Identificación: $20.000 (veinte mil pesos).
Este trámite corresponde a personas que sean:
- Ciudadanos provenientes de Estados Parte del MERCOSUR y Estados asociados, menores de 14 años (con residencia temporaria o permanente) o mayores con residencia temporaria.
- Ciudadanos provenientes de Estados no integrantes del MERCOSUR, menores de 14 años (con residencia temporaria o permanente) o mayores con residencia temporaria.
- Ciudadanos provenientes de Estados Parte del MERCOSUR y Estados asociados, mayores de 14 años con residencia permanente.
- Ciudadanos provenientes de Estados no integrantes del MERCOSUR, mayores de 14 años con residencia permanente.
- Actualización de 5-8 años: $20.000 (veinte mil pesos).
- Actualización de 14 años: $20.000 (veinte mil pesos).
- Ejemplar nuevo: $20.000 (veinte mil pesos).
Esto incluye actualizaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, cambio de categoría, prórroga u otros ejemplares de DNI.
Para consultar los valores nuevos de servicios de validación mediante tecnología API Rest, remitirse a la resolución del Boletín Oficial aquí.
Estos son los nuevos montos para Pasaportes:
- Entrega regular: $100.000 (cien mil pesos).
- Adicional por entrega exprés: $100.000, total de $200.000 (cien mil pesos, total de doscientos mil pesos).
- Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000 (cien mil pesos).
- Documento de viaje para personas apátridas: $100.000 (cien mil pesos).
- Documento de viaje para personas refugiadas: $100.000 (cien mil pesos).
- Nuevo Pasaporte o Documento de viaje solicitado por errores formales de emisión dentro de los 90 días de entrega: Sin cargo.