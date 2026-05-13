Google anunció “Gemini Intelligence”

EDITOR 13 de mayo de 2026
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Es para Android, una nueva plataforma de inteligencia artificial que permitirá que los celulares entiendan mejor al usuario, automaticen tareas y trabajen de forma más integrada con aplicaciones y servicios.

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