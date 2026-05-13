Tecnología 6g

EDITOR 13 de mayo de 2026
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Ya comenzó a mostrar avances concretos en distintos países. Samsung realizó la primera llamada comercial sobre una red 6G usando tecnología virtualizada, mientras que China ya puso en funcionamiento una red experimental “pre-6G” capaz de ofrecer velocidades hasta diez veces superiores al 5G y con inteligencia artificial integrada directamente en la red. Además, Qualcomm anunció nuevos módems preparados para esta próxima generación de conectividad, que se espera llegue comercialmente hacia 2029.

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