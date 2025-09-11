JADAR: medalla de bronce en Judo para San Juan

Jeremías Fernandez se adjudicó el tercer lugar del podio tras ganar su último combate. En Patinaje Artístico, Micaela Lopez consiguió el 4to lugar.

En el tercer día de competencia de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, la delegación sanjuanina volvió a sumar una nueva medalla. Esta vez vino por el lado del judo con una gran actuación de Jeremías Fernández en la categoría Senior 90kg.

Por otro lado, se obtuvieron otros buenos resultados en Patinaje Artístico con el 4to puesto de Micaela Lopez y un 7mo puesto en Tiro Deportivo con Lara Mendez, quien venía de una gran inactividad.

En cuanto al voley, los muchachos tuvieron que trabajar ante Bonaerense al que superaron en cinco sets. El resultado fue 3-2 para los sanjuaninos, con parciales de 25/21 23/25 17/25 25/19 15/12. En la última fecha se medirán contra Santa Fe quien por ahora es el puntero, con puntaje ideal ya que venció por 3-0 a Córdoba.

Otro de los deportes que dio la nota fue el tenis ya que el único representante sanjuanino, Francisco De la Torre 36 del ranking argentino, venció a Salvador Ferrer de Santa Fe, 7mo del ranking. Los sets fueron 3-6, 6-3 y 7-6 para el sanjuanino que se medirá en el 2do partido de la fase grupal a Thiago Torasso, N°2 de Argentina.

El otro deporte con raqueta y pelota fue el squash donde María Vazquez, perdió el primer partido 3-0 ante Paulra Rivero de Rio Negro y en el segundo encuentro venció 3-0 a Agostina Carrión de Mendoza. Debido a estos resultados no pudo avanzar al cuadro principal.

La última disciplina fue la gimnasia artística, en donde Nahuel Martínez no pudo demostrar su gran nivel ya que sufrió un desgarro en los entrenamientos, quedando fuera de la competencia.