Llega a San Juan la 21° edición del RXP de motociclismo

Este evento se realizará en el Circuito San Juan Villicum del 12 al 14 de septiembre.

El Race Experiencie Pilots regresa al trazado internacional sanjuanino, con la participación de pilotos profesionales y amateurs de Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, entre otras nacionalidades.

Luego del paso hace dos fines de semana del motociclismo chileno y la Latin American Talent Cup, ahora es el turno de la 21° edición de este evento, que reúne a los fanáticos de las motos y les permite participar para mejorar nuevas técnicas de manejo, bajo estrictas normas de seguridad y con ayuda de pilotos profesionales de la disciplina deportiva.

El RXP es un evento con una preparación de entre 3 y 4 meses, con días intensos en cuanto a planificación, y que servirá como antesala para otra gran cita: del 3 al 5 de octubre en el Autódromo De Buenos Aires Óscar y Juan Gálvez.

Es un evento donde cualquier moto con más de 200cc puede estar dentro de las siete categorías, y desafiar los participantes el reloj, teniendo la prueba el mayor profesionalismo posible. Las categorías participantes serán: hasta 500cc, iniciados/amateurs, intermedios, avanzados, evo/pro.

Este año además suma una gran novedad: un Car Meet exclusivo. Autos y motos únicos, con motores y líneas de diseño que no se ven en la calle, algunos que casi ni en televisión se pueden ver, llegarán desde Chile y Argentina para que el público pueda disfrutarlos de cerca. Una verdadera exposición de máquinas de otro nivel.