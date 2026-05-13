La industria santafesina salió a buscar su lugar en los grandes proyectos mineros de Argentina

Cristian Fiereder, titular de SIE Ingeniería y presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), analizó el presente de la industria argentina y el plan para posicionar a Santa Fe como socio estratégico de los grandes proyectos mineros que avanzan en San Juan.

El dirigente industrial destacó que la provincia busca integrarse a desarrollos vinculados al cobre y el litio, como Los Azules y Vicuña, mediante acuerdos institucionales y rondas de negocios que permitan insertar a las empresas santafesinas en cadenas de valor de largo plazo.

“El gran desafío es saber si Santa Fe va a tener la posibilidad de ser socio estratégico de empresas que van a sacar un recurso argentino”, sostuvo Fiereder durante la entrevista.

Para el presidente de la UISF, la minería abre una oportunidad inédita para que la industria local aporte ingeniería, logística, servicios tecnológicos y capacidad productiva en proyectos que podrían extenderse durante décadas.

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