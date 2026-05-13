Buena actuación de karatecas sanjuaninos en Tucumán

Fue en el torneo nacional Jardín de la República en la ciudad de San Miguel.

Se Realizó la 17ª edición del Torneo nacional Jardín de la República en la ciudad de Tucumán , en el que San Juan estuvo presente con su delegación, acompañada por el presidente de la Federación, Jorge Videla y el secretario Nasif Ahun como referentes.

Fueron 18 los karatecas sanjuaninos presentes, consiguiendo varios podios y volviendo a demostrar el gran nivel del karate en San Juan. Los coaches fueron Fabio Olivera, Jonatan Ramos y Lautaro Oro.

Excelentes resultados lograron nuestros representantes:

Agustín Ramos: Medalla de oro en Kumite -52kg – 14/15 años ranking

Dylan Lineares: Medalla de oro en Kata 12/13 años ranking

Medalla de oro en Kumite -42kg – 12/13 años ranking

Lilia Lahoz: Medalla de bronce en Kata ranking U21

Medalla de plata en Kumite +68kg U21 ranking

Lisandro Tobares: Medalla de bronce en Kumite -75kg – 16/17 años ranking

Celeste Nuñez: Medalla de oro en Kumite -59kg – 16/17 años ranking

Mía Escárate: Medalla de plata en Kumite -59kg – 16/17 años ranking

Paulina Oro: Medalla de oro en Kumite 14/15 años no ranking

Alexis Pelaitay: Medalla de bronce en Kata no ranking

Valentín Carrera: Medalla de plata en Kata no ranking

Otilio Rodríguez: Medalla de plata en Kata no ranking

Medalla de plata en Kumite no ranking – 40 kg – 12/13 años

Alma González: Medalla de plata en Kumite no ranking

Sara Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking

Medalla de plata en Kumite no ranking

Julia Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking

Además, tuvieron una destacada participación Lionel González, Thiago Pedernera, León Solera, Lautaro Oro, Lourdes Gómez.